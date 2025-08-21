Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun 5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen evlilik teklifi yüzüğüyle poz verdi.
Giriş: 21 Ağustos 2025 Perşembe
GEORGINA RODRIGUEZ
GEORGINA RODRIGUEZ
GEORGINA RODRIGUEZ
GEORGINA RODRIGUEZ
GEORGINA RODRIGUEZ-CRISTIANO RONALDO
GEORGINA RODRIGUEZ-CRISTIANO RONALDO
Georgina yüzüğüyle poz verdi
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun 5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen evlilik teklifi yüzüğüyle poz verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.