Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.
Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
TRAVIS FIMMEL
Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...
Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.