Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...

Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.

Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

