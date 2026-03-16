Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlanıyor. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleniyor. Ortaylı, törenin ardından da Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek
Giriş: 16 Mart 2026 Pazartesi
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ORTAYLI'YI ANMA TÖRENİNDEYDİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ TÖRENDE YERİNİ ALDI
ORTAYLI'NIN EN YAKIN ARKADAŞI CELAL ŞENGÖR, ORTAYLI'YI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI
PROF. DR. İLBER ORTAYLI
