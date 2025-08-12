Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 12 Ağustos 2025 Salı
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner'in köy hayatı...
Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.