Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un "Flamingo Sürüsü" adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.
Giriş: 21 Temmuz 2025 Pazartesi
BURCU BOZKURT, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
BAHAR ŞER
PERVİN ERSOY
BİLGE KURU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...
Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un "Flamingo Sürüsü" adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.
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