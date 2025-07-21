Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un "Flamingo Sürüsü" adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.

Giriş: 21 Temmuz 2025 Pazartesi

BURCU BOZKURT, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

BAHAR ŞER

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un "Flamingo Sürüsü" adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.

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