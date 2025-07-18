Ruh sağlığının kötü ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olguğu söylentilerine karşı ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan mutluluk pozu geldi.
Giriş: 18 Temmuz 2025 Cuma
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
HAILEY BIEBER-JUSTIN BIEBER
Romantik paylaşım
Ruh sağlığının kötü ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olguğu söylentilerine karşı ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan mutluluk pozu geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.