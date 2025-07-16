Beyonce'nin ekibinin kullandığı park halindeki araçtan ünlü şarkıcının henüz yayınlanmamış şarkılarını içeren sabit diski çalındı.
Giriş: 16 Temmuz 2025 Çarşamba
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce'a hırsızlık şoku!
Beyonce'nin ekibinin kullandığı park halindeki araçtan ünlü şarkıcının henüz yayınlanmamış şarkılarını içeren sabit diski çalındı.
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