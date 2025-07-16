Denizde eğlence...

Başarılı iş insanlarından Başar Kozanoğlu ve sevgilisi Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, birlikte çıktıkları tatilde denizde keyifli anlar geçirdi.

Giriş: 16 Temmuz 2025 Çarşamba

ALİZE DİNÇKÖK

BAŞAR KOZANOĞLU, ALİZE DİNÇKÖK

BAŞAR KOZANOĞLU, ALİZE DİNÇKÖK

BAŞAR KOZANOĞLU, ALİZE DİNÇKÖK

BAŞAR KOZANOĞLU, ALİZE DİNÇKÖK

BAŞAR KOZANOĞLU, ALİZE DİNÇKÖK

Denizde eğlence...

Başarılı iş insanlarından Başar Kozanoğlu ve sevgilisi Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, birlikte çıktıkları tatilde denizde keyifli anlar geçirdi.

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