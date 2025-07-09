Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci deniz kenarında güneşlendiği kareleri paylaşırken Evelize Kosif de çocuklarıyla birlikte havuzda serinlediği anları yayınladı.
Giriş: 09 Temmuz 2025 Çarşamba
DERİN MERMERCİ
EVELİZE KOSİF
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
Yaz kareleri...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci deniz kenarında güneşlendiği kareleri paylaşırken Evelize Kosif de çocuklarıyla birlikte havuzda serinlediği anları yayınladı.
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