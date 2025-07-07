Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas, İstanbul'da konser vereceğini duyurdu.
Giriş: 07 Temmuz 2025 Pazartesi
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
BLACK EYED PEAS
GENEL
GENEL
'Black Eyed Peas' İstanbul'a geliyor
Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas, İstanbul'da konser vereceğini duyurdu.
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