Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın Bodrum tatili devam ediyor.
Giriş: 30 Haziran 2025 Pazartesi
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Tatile devam ediyor...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın Bodrum tatili devam ediyor.
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