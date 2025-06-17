Angelina Jolie'den ayrılmasından sonra mutluluğu, kız arkadaşı Ines de Ramon'da bulan Brad Pitt, Ines de Ramon'la birlikte 'F1' filminin galasına katıldı.
Giriş: 17 Haziran 2025 Salı
BRAD PITT, INES DE RAMON
BRAD PITT, INES DE RAMON
BRAD PITT, INES DE RAMON
BRAD PITT, INES DE RAMON
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
Brad Pitt sevgilisiyle galada...
Angelina Jolie'den ayrılmasından sonra mutluluğu, kız arkadaşı Ines de Ramon'da bulan Brad Pitt, Ines de Ramon'la birlikte 'F1' filminin galasına katıldı.
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