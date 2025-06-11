Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, özel bir etkinlik için Japonya'ya gitti.
Giriş: 11 Haziran 2025 Çarşamba
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
Japonya'da hem iş hem tatil...
Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, özel bir etkinlik için Japonya'ya gitti.
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