Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N' Roses, İstanbul'da gerçekleşecek dev konserleri için İstanbul'a özel jetle, aileleriyle birlikte 100 valize birlikte geliyor.
Giriş: 28 Mayıs 2025 Çarşamba
GUNS N' ROSES
GUNS N' ROSES
GUNS N' ROSES
GUNS N' ROSES
GENEL
İstanbul'a 100 valizle geliyorlar
Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N' Roses, İstanbul'da gerçekleşecek dev konserleri için İstanbul'a özel jetle, aileleriyle birlikte 100 valize birlikte geliyor.
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