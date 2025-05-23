Kardashian mezun oldu

Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı.

Giriş: 23 Mayıs 2025 Cuma

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

Kardashian mezun oldu

Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

“Origins İstanbul” koleksiyonuna özel davet

Türkiye’nin önde gelen çağdaş tasarımcılarından Esma Dereboy, İstanbul’un ruhunu ve çok katmanlı kültürel yapısını yorumladığı özel koleksiyonu “Origins İstanbul”u görkemli bir lansmanla tanıttı.

Kardashian mezun oldu

Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı.

İlk konuğu 'Sabancı' oldu

İnternet üzerinden program yapmaya başlayan mimar Alara Koçibey'in konuğu Arzu Sabancı oldu.
Ailece kutlama...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko yeni yaşını oğlu leo Cem ve ailesiyle bir arada kutladı.
Hanımları buluşturan davet...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks mayo ve resort giyim markası'nın İlkbahar-Yaz koleksiyon davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.