Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı.
Giriş: 23 Mayıs 2025 Cuma
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
KIM KARDASHIAN
Kardashian mezun oldu
Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı.
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