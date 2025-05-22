Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olarak Cannes'da

Scarlett Johansson, Cannes Film Festivali'de ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eleanor the Great' ile 6 dakika alkışlandı.

Giriş: 22 Mayıs 2025 Perşembe

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

SCARLETT JOHANSSON

Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olarak Cannes'da

Scarlett Johansson, Cannes Film Festivali'de ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eleanor the Great' ile 6 dakika alkışlandı.

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Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olarak Cannes'da

Scarlett Johansson, Cannes Film Festivali'de ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eleanor the Great' ile 6 dakika alkışlandı.
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