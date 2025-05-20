İnternet üzerinden program yapmaya başlayan mimar Alara Koçibey ve tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar, kamera karşısına geçerek dijital yayın hayatlarına başladılar.
Giriş: 20 Mayıs 2025 Salı
ALARA KOÇİBEY, TUVANA BÜYÜKÇINAR
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Koçibey, yeni programını tanıttı
İnternet üzerinden program yapmaya başlayan mimar Alara Koçibey ve tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar, kamera karşısına geçerek dijital yayın hayatlarına başladılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.