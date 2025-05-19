Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Ahmet Güneştekin'le Venedik'te bir araya geldi.
Giriş: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
LEYLA ALATON, AHMET GÜNEŞTEKİN
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Venedik'te sanat turu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanatçı Ahmet Güneştekin'le Venedik'te bir araya geldi.
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