Zorlular Türkiye turunda...

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı.

Giriş: 16 Mayıs 2025 Cuma

BERRİN-OLGUN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

GENEL

GENEL

GENEL

Zorlular Türkiye turunda...

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı.

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