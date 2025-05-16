Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı.
Giriş: 16 Mayıs 2025 Cuma
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
GENEL
GENEL
GENEL
Zorlular Türkiye turunda...
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı.
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