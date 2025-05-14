Can Köseoğlu ve Zeynep Uluç, ortaklaşa kutladıkları doğum günleri için Cannes'ta muhteşem bir parti verdi
Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba
CAN - ZEYNEP KÖSEOĞLU ÇİFTİ, DOSTLARININ ALKIŞLARI EŞLİĞİNDE PASTA KESTİ
HACI - NAZLI SABANCI ÇİFTİ DOĞUM GÜNÜNDE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
ERHAN KAMIŞLI, HACI SABANCI, ALİ SABANCI VE CAN KÖSEOĞLU DAVET ÖNCESİ BU POZU VERDİ
40. yaşa muhteşem kutlama
Can Köseoğlu ve Zeynep Uluç, ortaklaşa kutladıkları doğum günleri için Cannes'ta muhteşem bir parti verdi
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