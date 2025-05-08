Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, hamilelik haberinin ardından caddelerde boy gösterdi.
Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
Rihanna caddelerde boy gösterdi
Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, hamilelik haberinin ardından caddelerde boy gösterdi.
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