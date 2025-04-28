Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen Murat-Yasemin Özyeğin ve Ayşe San deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.
Giriş: 28 Nisan 2025 Pazartesi
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
AYŞE SAN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
Bebek'te hafta sonu...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen Murat-Yasemin Özyeğin ve Ayşe San deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.
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