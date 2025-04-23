Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı.
Giriş: 23 Nisan 2025 Çarşamba
VOLKAN-ASLI ÖZDEMİR
ASUMAN TOKGÖZ
CEREN AKKAYA
GENEL
GENEL
GENEL
Boğaz'da alışveriş festivali...
Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı.
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