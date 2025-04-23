Boğaz'da alışveriş festivali...

Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı.

Giriş: 23 Nisan 2025 Çarşamba

VOLKAN-ASLI ÖZDEMİR

ASUMAN TOKGÖZ

CEREN AKKAYA

GENEL

GENEL

GENEL

Boğaz'da alışveriş festivali...

Aslı Özdemir organizasyonuyla düzenlenen Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı.

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