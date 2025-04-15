Berrin Yoleri ve Dalia Garih, Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'i ziyaret etti.
Giriş: 15 Nisan 2025 Salı
BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH, YASEMİN-DİKRAN MASİS
BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH, YASEMİN MASİS
BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
"Londra hatıraları"
Berrin Yoleri ve Dalia Garih, Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'i ziyaret etti.
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