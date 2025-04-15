"Londra hatıraları"

Berrin Yoleri ve Dalia Garih, Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'i ziyaret etti.

Giriş: 15 Nisan 2025 Salı

BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH, YASEMİN-DİKRAN MASİS

BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH, YASEMİN MASİS

BERRİN YOLERİ, DALİA GARİH

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

"Londra hatıraları"

Berrin Yoleri ve Dalia Garih, Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'i ziyaret etti.

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