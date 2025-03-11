İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'My Fairy Tale' isimli grup sergisinde bir araya geldiler.
Giriş: 11 Mart 2025 Salı
ALİ SABANCI
ELİF DÜRÜST
BURAK KARABACAK, ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
RIFAT ELHADEF
ROSELLA KARABACAK, GÜLİN KARABACAK
SEVAN BIÇAKÇI, ÖNDER ÖZTARHAN
ESRA ÇEVİK
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat tutkunları 'My Fairy Tale' sergisinde...
İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'My Fairy Tale' isimli grup sergisinde bir araya geldiler.
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