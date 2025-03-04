Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Giriş: 04 Mart 2025 Salı
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
ERKUT SOYAK, AYŞE SAN
ERKUT SOYAK, AYŞE SAN
DİDEM KURDOĞLU
DİDEM KURDOĞLU
Boğaz'da sabah sporu...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
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