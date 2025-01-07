Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.
Giriş: 07 Ocak 2025 Salı
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
"Yalancılardan nefret ediyorum"
Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.
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