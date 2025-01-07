"Yalancılardan nefret ediyorum"

Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.

Giriş: 07 Ocak 2025 Salı

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

"Yalancılardan nefret ediyorum"

Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.

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"Yalancılardan nefret ediyorum"

Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.
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