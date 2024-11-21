İDMİB yarışmasının kazananları belli oldu

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda ödüller 6'ncı kez sahiplerini buldu.

Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe

FATİH BİLİCİ, NEJDET AYAYDIN

EMEL GÜVEN BARDIZ, SEDEF ORMAN, GAMZE SARAÇOĞLU

ZAFER KOZANOĞLU, EBRU AKEL

GÜVEN KARACA, EMEL GÜVEN BARDIZ

ARZU KAPROL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

İDMİB yarışmasının kazananları belli oldu

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda ödüller 6'ncı kez sahiplerini buldu.

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İDMİB yarışmasının kazananları belli oldu

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda ödüller 6’ncı kez sahiplerini buldu.

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