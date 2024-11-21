Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda ödüller 6'ncı kez sahiplerini buldu.
Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe
FATİH BİLİCİ, NEJDET AYAYDIN
EMEL GÜVEN BARDIZ, SEDEF ORMAN, GAMZE SARAÇOĞLU
ZAFER KOZANOĞLU, EBRU AKEL
GÜVEN KARACA, EMEL GÜVEN BARDIZ
ARZU KAPROL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İDMİB yarışmasının kazananları belli oldu
Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda ödüller 6'ncı kez sahiplerini buldu.
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