İDMİB yarışmasının kazananları belli oldu Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda ödüller 6'ncı kez sahiplerini buldu.