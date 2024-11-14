Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, Kuzey Işıkları'nda çocuklarıyla birlikte kar tatili yaptı.
Giriş: 14 Kasım 2024 Perşembe
ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE EŞİ NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN KUZEY IŞIKLARI'NDA BİRLİKTE POZ VERDİLER.
AİLECE TATİL YAPAN DÜZYATANLAR ÖZEL BİR MÜLK KİRALAYARAK ORTAMIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KIZI VE OĞLUYLA BİRLİKTE...
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Kuzey Işıkları'nda tatil...
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, Kuzey Işıkları'nda çocuklarıyla birlikte kar tatili yaptı.
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