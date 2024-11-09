Yeni projesi için yoğun iş temposunda çalışmaya başlayan Alara Koçibey, şantiye alanında 1 milyon değerindeki çantasıyla gezdi.
Giriş: 09 Kasım 2024 Cumartesi
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Milyonluk çantasıyla şantiye gezdi!
Yeni projesi için yoğun iş temposunda çalışmaya başlayan Alara Koçibey, şantiye alanında 1 milyon değerindeki çantasıyla gezdi.
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