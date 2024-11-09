Milyonluk çantasıyla şantiye gezdi!

Yeni projesi için yoğun iş temposunda çalışmaya başlayan Alara Koçibey, şantiye alanında 1 milyon değerindeki çantasıyla gezdi.

Giriş: 09 Kasım 2024 Cumartesi

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

Milyonluk çantasıyla şantiye gezdi!

Yeni projesi için yoğun iş temposunda çalışmaya başlayan Alara Koçibey, şantiye alanında 1 milyon değerindeki çantasıyla gezdi.

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Milyonluk çantasıyla şantiye gezdi!

Yeni projesi için yoğun iş temposunda çalışmaya başlayan Alara Koçibey, şantiye alanında 1 milyon değerindeki çantasıyla gezdi.
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