New York'ta aile buluşması...

Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.

Giriş: 01 Kasım 2024 Cuma

KERİM, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI, KERİM SABANCI

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

New York'ta aile buluşması...

Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.

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