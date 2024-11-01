Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.
Giriş: 01 Kasım 2024 Cuma
KERİM, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI, KERİM SABANCI
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
New York'ta aile buluşması...
Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.
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