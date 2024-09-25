Portofino'da tatil yapan Gwyneth Paltrow ve eşi Brad Falchuk, yönetmen Steven Spielberg'ün süper yatında objektiflere yansıdı.
Giriş: 25 Eylül 2024 Çarşamba
GWYNETH PALTOW-BRAD FALCHUK
GWYNETH PALTOW-BRAD FALCHUK
Portofino'da lüks yat tatili...
Portofino'da tatil yapan Gwyneth Paltrow ve eşi Brad Falchuk, yönetmen Steven Spielberg'ün süper yatında objektiflere yansıdı.
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