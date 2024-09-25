Şahin Demir'den “Sorguda” sergisi

Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Sorguda" isimli resim sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 25 Eylül 2024 Çarşamba

ŞAHİN DEMİR, ZEYNEP ÖZTÜRK, DURSUN GÜNDOĞDU

EDA-SELİM KOSİF

FATİH-ESRA ÖZTÜRK

ARZU GÜNDOĞDU

MUSTAFA GÜNEN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Şahin Demir'den “Sorguda” sergisi

Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Sorguda" isimli resim sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

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