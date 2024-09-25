Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Sorguda" isimli resim sergisi ile sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 25 Eylül 2024 Çarşamba
ŞAHİN DEMİR, ZEYNEP ÖZTÜRK, DURSUN GÜNDOĞDU
EDA-SELİM KOSİF
FATİH-ESRA ÖZTÜRK
ARZU GÜNDOĞDU
MUSTAFA GÜNEN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Şahin Demir'den “Sorguda” sergisi
Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Sorguda" isimli resim sergisi ile sanatseverlerle buluştu.
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