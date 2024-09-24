Yaz aylarını köyü Sazak'ta şalvar giyinip gezerek geçiren Elif Boyner, bu kez Ney dersleri alıp denemeler yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 24 Eylül 2024 Salı
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner'den 'Ney' dersleri...
Yaz aylarını köyü Sazak'ta şalvar giyinip gezerek geçiren Elif Boyner, bu kez Ney dersleri alıp denemeler yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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