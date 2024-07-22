Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile oğlu Kerim Rahmi, Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 22 Temmuz 2024 Pazartesi
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, HAFTA SONU BODRUM'DAYDI
ALİ KOÇ, DÜMENE GEÇTİ
KERİM RAHMİ KOÇ, BABASININ HEMEN ARDINDAN KENDİ TEKNELERİNE GEÇTİ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Patron, dümene geçti...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile oğlu Kerim Rahmi, Bodrum'da tatil yapıyor
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