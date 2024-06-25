Vehbi Koç Vakfı; kuruluşunun 55. yıldönümünde "Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri" isimli yeni bir Podcast serisine başladı. Semahat Arsel'in ilk konuk olduğu seride, Arsel geçmişten günümüze yaşadıklarını anlattı
Giriş: 25 Haziran 2024 Salı
'VEHBİ KOÇ VAKFI SOHBETLERİ'NİN İLK KONUĞU SEMAHAT ARSEL OLDU
SEMAHAT ARSEL, RAHMİ KOÇ İLE OLAN ANILARINI BU SOHBETTE ANLATTI
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
SEMAHAT ARSEL
Semahat Arsel'le geçmişe yolculuk...
Vehbi Koç Vakfı; kuruluşunun 55. yıldönümünde "Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri" isimli yeni bir Podcast serisine başladı. Semahat Arsel'in ilk konuk olduğu seride, Arsel geçmişten günümüze yaşadıklarını anlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.