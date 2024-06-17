Bayram tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler, HT Kulüp objektiflerine yansıdı
Giriş: 17 Haziran 2024 Pazartesi
HAKAN SARUHAN BODRUM'DA TATİL YAPIYOR
ŞÜKRAN GÜZELİŞ'İ TÜRKBÜKÜ AÇIKLARINDA HT KULÜP GÖRÜNTÜLEDİ
HAKAN SARUHAN
HAKAN -AYLİN SARUHAN
ŞÜKRAN - EMİL GÜZELİŞ
Bodrum tatilcileri...
Bayram tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler, HT Kulüp objektiflerine yansıdı
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