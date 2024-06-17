Babalar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, özel fotoğraf kareleriyle bu özel günü daha da anlamlı kıldı
Giriş: 17 Haziran 2024 Pazartesi
ARZU SABANCI, ALİ RIZA ÇELİKOĞLU İLE OLAN FOTOĞRAFLARIYLA GEÇMİŞE GİTTİ
ASLIHAN SABANCI BABASI ATİLLA KORUYAN'IN BABALAR GÜNÜ'NÜ BU FOTOĞRAFLA KUTLADI
NESLİŞAH DÜZYATAN, HEM BABASI ENDER ALKOÇLAR HEM DE EŞİ ENGİN ALTAN'I TEBRİK ETTİ
Babalar Günü'ne özel pozlar...
Babalar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, özel fotoğraf kareleriyle bu özel günü daha da anlamlı kıldı
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