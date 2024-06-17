Babalar Günü'ne özel pozlar...

Babalar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, özel fotoğraf kareleriyle bu özel günü daha da anlamlı kıldı

Giriş: 17 Haziran 2024 Pazartesi

ARZU SABANCI, ALİ RIZA ÇELİKOĞLU İLE OLAN FOTOĞRAFLARIYLA GEÇMİŞE GİTTİ 

ASLIHAN SABANCI BABASI ATİLLA KORUYAN'IN BABALAR GÜNÜ'NÜ BU FOTOĞRAFLA KUTLADI

NESLİŞAH DÜZYATAN, HEM BABASI ENDER ALKOÇLAR HEM DE EŞİ ENGİN ALTAN'I TEBRİK ETTİ 

Babalar Günü'ne özel pozlar...

Babalar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, özel fotoğraf kareleriyle bu özel günü daha da anlamlı kıldı

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Babalar Günü'ne özel pozlar...

Babalar Günü'nü sosyal medyadan kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, özel fotoğraf kareleriyle bu özel günü daha da anlamlı kıldı

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