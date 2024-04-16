Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte gittiği Selanik seyahati sırasında arabalarına hırsız girdiğini ve maddi zarara uğradıklarını belirtti.
Giriş: 16 Nisan 2024 Salı
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİNİN ARAÇLARINA SELANİK SEYAHATLERİ SIRASINDA HIRSIZ GİRDİ.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'e hırsızlık şoku!
Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte gittiği Selanik seyahati sırasında arabalarına hırsız girdiğini ve maddi zarara uğradıklarını belirtti.
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