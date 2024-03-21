Gate 27 ve ORTA ANADOLU iş birliğinde hazırlanan ORTA Bluesky programının ilk konuğu sanatçı Damla Yalçın oldu.
Giriş: 21 Mart 2024 Perşembe
MELİSA TAPAN KURUCUSU OLDUĞU GATE 27'DE SANATÇI DAMLA YALÇIN VE SEBLA ÖNDER, BURAK MERT ÇİLOĞLUGİL'İ AĞIRLADI.
MELİSA TAPAN, DAMLA YALÇIN, SEBLA ÖNDER, BURAK MERT ÇİLOĞLUGİL
DAMLA YALÇIN
DAMLA YALÇIN
GENEL
GENEL
Yalçın’dan “Yaşayan Mekânlar”
Gate 27 ve ORTA ANADOLU iş birliğinde hazırlanan ORTA Bluesky programının ilk konuğu sanatçı Damla Yalçın oldu.
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