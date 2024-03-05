Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı mesajında, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadın oranına sahip ülke konumunda. Bu tabloyu pozitif yönde değiştirmek için hepimizin yapabilecekleri var." dedi.
Giriş: 05 Mart 2024 Salı
SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI GÜLER SABANCI, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ VERDİĞİ MESAJLA KUTLADI.
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı mesajında, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadın oranına sahip ülke konumunda. Bu tabloyu pozitif yönde değiştirmek için hepimizin yapabilecekleri var." dedi.
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