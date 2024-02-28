Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara Sabancı ile birlikte Madrid sokaklarında dolaştılar.
Giriş: 28 Şubat 2024 Çarşamba
NAZLI SABANCI KIZI ARZU ALARA İLE BİRLİKTE MADRİD SOKAKLARINDA DOLAŞTI.
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Anne, kız Madrid'de dolaştı...
Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara Sabancı ile birlikte Madrid sokaklarında dolaştılar.
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