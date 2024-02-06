Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Fransa Alpler'inde kayak yaptı.
Giriş: 06 Şubat 2024 Salı
İŞ İNSANI CEM HAKKO FRANSA'DA KAYAK TATİLİ YAPIYOR
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Fransa'da kayak tatili...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Fransa Alpler'inde kayak yaptı.
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