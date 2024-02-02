Stiliyle göz dolduruyor

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Aylin Tahincioğlu
Ronit Hakko
Cemiyet hayatının ünlü isimleri yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklarını alarak yurtdışına gitti
Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı iddia edilen 'The Movie Critic' adlı filmde başrol oynayacağı iddia edildi.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ekibiyle geçtiğimiz yıl deprezedeler için hayata geçirdiği 'Mor Yerleşke' projesini yakından görmek için Adıyaman'a gitti.
Ümit Boyner
Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozarak "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi.
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