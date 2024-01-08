Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of MICE ile 12. Kez bir araya geldi.
Giriş: 08 Ocak 2024 Pazartesi
ÖZLEM YILDIZ, METE VARDAR
VOLKAN-PINAR ATAMAN, ÖZLEM YILDIZ, METE VARDAR
GENEL
GENEL
GENEL
Turizmcileri buluşturan gece!
Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of MICE ile 12. Kez bir araya geldi.
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