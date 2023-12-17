Sanata ve eğitime Gala Modern ile destek...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Gala Modern'in özel öğrenme gereksinimli çocuk ve gencin sanatla buluşmasını sağlamasına olanak yaratmak amacıyla düzenlenediği gecede bir araya geldiler.

Giriş: 17 Aralık 2023 Pazar

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI GALA MODERN'E EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

OYA ECZACIBAŞI VE KIZI ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN GECEDE KONUKLARLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER

MURAT COŞKUN EŞİ ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN'U UNULMAZ AKŞAMDA YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

ÜMİT VE CEM BOYNER ÇİFTİ GALA MODERN'İN SEÇKİN DAVETLİLERİNDEDİ...

AYLİN VE ÖZCAN TAHİNCİOĞLU ŞIK UYUMLARIYLA GECENİN DİKKAT ÇEKEN ÇİFTİYDİ...

GENÇ İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN EŞİ YASEMİN ÖZİLHAN İLE BİRLİKTE POZ VERDİ.

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI ŞIK ELBİSESİYLE GECEDE DİKKAT ÇEKTİ.

ELİF DÜRÜST BEYAZ ELBİSESİYLE GALA MODERN'DE GÖZ DOLDURDU.

BETTINA MACHLER GECEYE KATILAN İSİMLER ARASINDA YERİNİ ALDI.

BANU ÇARMIKLI ŞIK PAYETLİ ELBİSESİYLE ŞIKLIĞINI GÖSTERDİ.

SANAT TUTKUNU ÇİFT İBRAHİM VE MAYA BİTARGİL GALA MODERN'DE UYUMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ.

MAYA BİTARGİL

HALİS-ALEV KOMİLİ ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILDI.

EROL TABANCA

ROKSİ-İZZET GARİH ÇİFTİ GALA MODERN GECESİNDE...

PINAR SABANCI UZUN ELBİSESİYLE GECENİN EN RENKLİ SİMALARINDAN BİRİSİYDİ...

AHMET-NESRİN ESİRTGEN

BEYZA UYANOĞLU

NİHAT ÖZDEMİR, NURSEL ÇÖKELEK

DALİA GARİH ŞIK ELBİSESİYLE KAMERALARA POZ VERDİ.

ÖZLEM ÖZKAN ÖRS

POLAT-EKİN GÜLMAN

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GALA MODERN DAVETİNDE...

SANİ-ASUMAN ŞENER

ZÜMRÜT ABRA, ZERRİN-ZAFER YILDIRIM

ASLI PAMİR

KAZIM-IRMAK KÖSEOĞLU

ALİ CAN TÜRKOĞLU

YAVUZ BARLAS, SELATTİN İMAMOĞLU

ESRA BAYDAR, AYSUN DEMİRTAŞ

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

BAHAR TANGIR, GÖKHAN ÇARMIKLI

EVRİM ALASYA

SILA TÜRKOĞLU

CEREN KARAKOÇ, SİBEL TAŞÇIOĞLU

BARIŞ KILIÇ

SELİN-GÖKTUĞ ÖZDEMİR

MEHMET-EBRU EDİN

MAYA PORTAKAL, SALİH BADEMCİ, RANA ERKAN TABANCA

GECEDE SANATÇIGÖKÇE BAHADIR SAHNE ALARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Sanata ve eğitime Gala Modern ile destek...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Gala Modern'in özel öğrenme gereksinimli çocuk ve gencin sanatla buluşmasını sağlamasına olanak yaratmak amacıyla düzenlenediği gecede bir araya geldiler.

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Yeni yaşlarını dostlarıyla kutladılar...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Demet Sabancı, Berrin Yoleri ve Merih Turan yeni yaşlarını yakın arkadaşlarıyla bir arada kutladılar.
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Zamansız tasarımlara yeni yıl daveti

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Yılbaşı coşkusuna şık etkinlik

“Yeni Yılı Moda ile Karşılıyoruz” daveti iş ve cemiyet hayatının seçkin simalarını buluşturdu.

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