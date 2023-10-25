Yakın dostlar safaride...

Cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Alara Koçibey, Esra Dinçkök ve Serra Türker Afrika'da safariye çıktı.

Giriş: 25 Ekim 2023 Çarşamba

ALARA KOÇİBEY YAKIN DOSTLARIYLA SAFARİYE ÇIKTI

ESRA DİNÇKÖK ASLANLARI SAFARİDE BÖYLE YAKALADI

ALARA KOÇİBEY

SERRA, SİNAN TÜRKER, RENÇ EMRE UZAN

SERRA, SİNAN TÜRKER, RENÇ EMRE UZAN

SERRA, SİNAN TÜRKER, RENÇ EMRE UZAN

SERRA, SİNAN TÜRKER, RENÇ EMRE UZAN

Yakın dostlar safaride...

Cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Alara Koçibey, Esra Dinçkök ve Serra Türker Afrika'da safariye çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
“Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi’nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.
Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Sponza: 'Uzaklaştırma yok'

Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Edvina Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a uzaklaştırma kararı aldırdığı iddialarını yanıtlayarak yalanladı.

Yeni yaşa, teknede kutlama...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Berrin Zorlu, yeni yaşını sevdiği dostlarıyla birlikte teknede kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.