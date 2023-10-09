'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nın ikincisi düzenlendi.
Giriş: 09 Ekim 2023 Pazartesi
YELDA ELMAS KIZI LEYLA ELMASI TURNUVADA İZLEDİ.
ÖMER ARAS TURNUVADA YARIŞTI...
SÜLÜN GÜRTİN, DİDEM ARGÜDER
KEREM, ÖMÜR TAN
GENEL
GENEL
'Meme Kanseri Farkındalık Tenis Turnuvası'
'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nın ikincisi düzenlendi.
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