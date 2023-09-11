Suzan Şen, abisi Metin Şen ve yeğenleriyle Bodrum'da bir araya geldi.
Giriş: 11 Eylül 2023 Pazartesi
SUZAN ŞEN VE ERKEK ARKADAŞI NAİL YİĞİTTAŞ BODRUMDA METİN ŞEN VE OĞULLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
HAYVANSEVER BİR ÇİT OLAN SUZAN ŞEN VE NAİL YİĞİTTAŞ SAHİPLENDİKLERİ HAYVANLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYORLAR
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Şenler'in Bodrum buluşması
Suzan Şen, abisi Metin Şen ve yeğenleriyle Bodrum'da bir araya geldi.
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