"Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum"

Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı

Giriş: 07 Eylül 2023 Perşembe

GIGI HADID, ZAYN MALIK

GIGI HADID, ZAYN MALIK

GIGI HADID, ZAYN MALIK

GIGI HADID

GIGI HADID

GIGI HADID

GIGI HADID

GIGI HADID

"Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum"

Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı

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Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı
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