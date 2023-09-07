Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı
Giriş: 07 Eylül 2023 Perşembe
GIGI HADID, ZAYN MALIK
GIGI HADID, ZAYN MALIK
GIGI HADID, ZAYN MALIK
GIGI HADID
GIGI HADID
GIGI HADID
GIGI HADID
GIGI HADID
"Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum"
Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı
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